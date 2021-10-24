شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 769 شابا واستخراج 1163 شهادة مهارة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا، تعيين 769 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2507 شباب، وتوفير 461 فرصة عمل.

وقالت المديرية، فى بيان، إنها قامت في مجال التدريب المهني، بتقييم 11 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 1163 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة .

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري لوزارة القوى العاملة، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر سبتمبر الماضى بالتفتيش على 480 منشأة، فضلا عن القيام بـ11 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 154 محضر سلامة وصحة مهنية و11 حالة غلق إداري و17 ندوة توعية (إعرف واحمي نفسك)، فضلاً عن بحث 69 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 42 منحة مولود جديد بإجمالي 86 ألف جنيه، و14 منحة زواج بـ42 ألف جنيه، و6 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 12 ألف جنيه، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ16 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 39 ألفاً و71 جنيها.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 929 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2535 عاملاً، وأسفر عن تحرير 125 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 11 ندوة توعية للعمال، كما تلقت المديرية 18 شكوى عمالية، تم إحالة 9 شكاوى منها للقضاء، و9 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 220 منشأة.