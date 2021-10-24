وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الألباني أوجه التعاون القائمة بين الأجهزة الأمنية في البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بليدار تشوشي، وزير الشئون الداخلية بجمهورية ألبانيا، الذي يزور القاهرة حالياً ضمن وفد وزارى رفيع المستوى برئاسة إيدي راما رئيس الوزراء الألباني.

وخلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبخاصة أوجه التعاون القائمة بين الأجهزة الأمنية في كلا البلدين وأساليب تدعيمها كما أعرب الوزير الألبانى عن تقديره للدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ونجاحها في تخطي كافة المعوقات والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى رغبته في توسيع قاعدة التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات التدريبية مع أجهزة الأمن المصرية في عدد من المجالات الأمنية محل الاهتمام.

ومن جانبه رحب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة نظيره الألباني للقاهرة مشيراً إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التي تربط حكومتى وشعبي البلدين والتي انعكست بصورة جلية على عدد من مجالات التعاون الثنائي، وفي ذات السياق أكد على استعداد الوزارة لتطوير علاقات التعاون مع الأجهزة الأمنية الألبانية في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تفعيل أطر التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة في ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات باتت تستلزم تضافر كافة الجهود الدولية لمجابهتها.