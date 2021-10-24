ضبط هارب من تنفيذ 451 حكمًا قضائيًا بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ضبط رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول شركة استثمار عقاري في منطقة المعادي، محكوم عليه بـ 451 حكمًا قضائيًا.

ضمن الأحكام الصادر بحق المتهم 26 حكمًا جزئيًا ومستأنف "تبديد" بإجمالى حبس 34 سنة، و425 غرامة "مباني، سرقة تيار كهربائى" بإجمالى غرامات مالية بلغت 11 مليون و432 ألف جنيه.

وضبط المتهم المقدم وليد المعداوي وكيل مباحث إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة والرائدان كمال سليم ومصطفى رمضان، و بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة والعميد حاتم عبد الواحد مدير إدارة تنفيذ الأحكام أقر بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.