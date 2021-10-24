"سعفان" يبحث مع نظيرة العراقي أوجه التعاون المشترك بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، عادل الركابى وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، وذلك على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته 95 المنعقدة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك للتباحث حول أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات عمل الوزارتين، والعمل على وضع خطة عمل مشتركة، لترجمة مسارات التعاون والقرارات المُتخذة، إلى واقع عملي ملموس، ومواصلة المباحثات والحوارات المشتركة، للتوصل إلى صيغ متطورة للتعاون المشترك، وذلك بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر في قطر.

وشدد سعفان، على عمق العلاقات التي تربط مصر والعراق، مؤكداً أن الوزارة مستعدة استعداداً تاماً لتبادل كل خبراتها وتجاربها في مجالات التدريب المهني، والتفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، وتطوير مركز المعلومات، ونظام الحوسبة في التفتيش مع نظيرتها في دولة العراق بما يعود بالنفع على الشعب العراقي الشقيق ويحقق الهدف العربي المشترك.

من جانبه، قدم وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي الشكر والتقدير للوزير، مؤكدة العلاقة الوطيدة التي تجمع بين مصر والعراق على مر الأزمان والعصور، بشكل مباشر في مختلف المجالات والتي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.