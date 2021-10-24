رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بـ"الشيوخ" يكشف أجندة الحزب بدور الانعقاد الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قرر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران، استمرار النائب محمود سامي الإمام، رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني للمجلس؛ ليظل ممثل الحزب أيضًا في عضوية اللجنة العامة.

وقال النائب محمود سامي، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، إن الأجندة الخاصة بالحزب تحت قبة مجلس الشيوخ تتمثل في ما جاء بالاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان وأبرزها إعلاء قيم العدالة الاجتماعية، وحقوق المرأة وكبار السن والفئات غير القادرة، ومراعاة ملف الرعاية والحماية للفئات البسيطة وغير القادرة، ولهذا ستكون هناك تشريعات أو تعديل تشريعي يخص المرأة وكبار السن والأقليات الدينية، يجب مراعاتها في الوضع الحالي.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة تطبيق ما نص عليه الدستور؛ مثل مفوضية التمييز والتشريعات الخاصة بذوي الهمم والعمل على تحقيق المساواة بينهم وبين الفئات الأخرى وإلغاء التمييز وتطبيق نسبة 5%، والإشراف على هذا الأمر في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال وكذلك الخاص، لتحقيق المنشود من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه سبق وأرسل خطابًا بشأن تطبيق 5% بالقطاع المصرفي، مؤكدًا أنها من القطاعات النادرة التي عليها طلب كبير للتوظيف نتيجة الشمول المالي وحاجة البنوك للتوسع في المحافظات، ولم تنعكس في التوظيف لإدخال 5%، ولا بد أن تلحقها متابعة.