شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح شروط التبرع بالبلازما.. أبرزها لا يقل الوزن عن 50 كيلو..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت وزارة الصحة والسكان، عدد من الشروط اللازمة للتبرع ببلازما الدم في مراكزها علي مستوى الجمهورية، حيث قالت الوزارة، في منشور توعوي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن البلازما هي العلاج الوحيد لمرض النزف المزمن (الهيموفيليا).

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالحرص على التبرع بها لإنقاذ حياة الكثير من المرضى.

وجاءت شروط التبرع على النحو التالي:

1- السن من 18 إلى 60 عاما.

2- الوزن أكثر من 50 كيلو جراما.

3- ضرورة انتظام الضغط.

4- إذا كان المتبرع مريض بالسكر فيشترط عدم أخذه للأنسولين.

5- لا يعاني من أي مشكلات صحية في القلب أو الكبد أو الكلى أو الغدة الدرقية.



