شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تسير 3 قوافل لزيارة الوادى المقدس بجبل التجلى الأعظم بسانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن تسيير 3 قوافل لزيارة الوادى المقدس بجبل التجلى الأعظم بسانت كاترين، فى إطار اهتمامها بالمواقع ذات المغزى الروحى والعبق التاريخي، وفى سبيل إطلاع الأئمة والواعظات والطلاب الوافدين على بعض ما تملكه مصر من إرث روحى وتاريخى وحضارة ضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن القافلة الأولى للأئمة و الثانية للواعظات وستكون قافلة دعوية إلى جانب بعدها التثقيفى، والثالثة ستكون للطلاب الوافدين المسجلين على منحة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بهدف تعريفهم بهذه المنطقة ذات البعد الروحى العظيم حيث التجلى الأعظم بالوادى المقدس، لافتة إلى أن القوافل الثلاث ستكون مقدمة لسلسلة من القوافل المتتابعة.