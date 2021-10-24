شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف غيرت الورش الإنتاجية لنظافة القاهرة شكل حديقة محور العروبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غير عمال الورش الإنتاجية التابعة لهيئة نظافة القاهرة شكل حديقة محور العروبة بطريق صلاح سالم، حيث تم إضافة مقاعد خشبية جديدة بأحدث الأشكال، بطول الطريق مع دهان الأشجار والأرصفة والبرجولات، مما انعكس على الشكل الجمالى للحديقة وأظهر مدى كفاءة الورش التابعة للهيئة.

وكلف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، مدير عام الورش الإنتاجية وأقسام النجارة والنقاشة والحدادة للحفاظ على المظهر الحضاري بالمحور بطول طريق المطار صلاح سالم .

من جانبه، أثنى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة، على رجال الورش والتجميل في إظهار محور العروبة بالمظهر اللائق بطول الطريق، وهو ما يؤكد الكفاءة العالية في تشكيل وعمل الأشكال الخشبية بكافة أنواعها.