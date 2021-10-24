شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 35 محلا لمزاولة نشاط بدون ترخيص بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية طبقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.

وشدد المحافظ على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال غير المرخصة وغير الملتزمة بمواعيد الغلق طبقا للقرار الصادر بتحديد المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم .

وفي هذا الإطار، قام مركز ومدينة البدرشين بغلق وتشميع عدد 10 محلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها لمخالفتهم مواعيد الغلق .

كما تم غلق وتشميع عدد 8 محلات لمخالفتها مواعيد الغلق شملت "صالون حلاقة - سايبر - وروش سمكره وصيانة وتصليح موتوسيكلات - مقاهي " بمدينة الحوامدية .

وفي الواحات البحرية تم غلق وتشميع 8 محلات غير ملتزمة بمواعيد الغلق .

وكذلك في حى العجوزة، تم غلق 5 محلات تزاول نشاطا بدون ترخيص، شملت نشاط " كي ملابس - ومعرض موبليا - مطعم - محل فضيات - محل جزارة " وذلك بشوارع العراق وودادي النيل وشاهين .

وفي حي الوراق، تم غلق وتشميع مخزن بدون ترخيص بشارع الأمير من كورنيش النيل سعد اللبان بوراق الحضر .

وفي حي بولاق الدكرور، تم غلق عدد " 2 " مقهي لإدارة نشاط بدون ترخيص وتقديم شيشة للرواد مخالفة بذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة في هذا الشأن ، وأيضا في جنوب الجيزة تم غلق وتشميع مصنع ملابس بشارع الصاروخ.