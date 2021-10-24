شكرا لقرائتكم خبر عن تضم معابد ومقابر فرعونية.. تطوير منطقتى عمدا والسبوع الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية والمشرف على صندوق آثار النوبة بزيارة تفقدية للمعابد الأثرية بمنطقتى عمدا والسبوع الأثرية، وذلك فى إطار سياسة وزارة السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف ورفع خدمات الزائرين بها لتحسين تجربة الزيارة لديهم وجعلها ممتعة.

رافقه خلال الزيارة خالد فرج مدير عام الشئون المالية والادارية بالصندوق وطارق سعد مدير العلاقات العامة بمكتب النوبة بأسوان.

وخلال الزيارة قام الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بمتابعة مستجدات الأعمال والموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية لتطوير خدمات الزائرين وتلك الخاصة بالحفاظ على الآثار من التغيرات البيئية.

وأشار الدكتور أحمد غنيم أن مشروع تطوير منطقتى عمدا والسبوع يشمل تمهيد ممرات للزيارة ومظلات ومقاعد للزائرين وتوفير نظام جديد للإضاءة الداخلية للمعابد تعمل بالطاقة الشمسية، فضلا عن وضع لوحات إرشادية وتفسيرية واتاحة الموقعين لذوى الهمم، هذا بالإضافة إلى تزويد المنطقة بأماكن لاستراحة العاملين.

جدير بالذكر أن منطقتى عمدا والسبوع تضم معابد ومقابر فرعونية يستطيع الزائر الوصول اليها من خلال الرحلات النيلية بعد الاستمتاع بزيارة معبدا أبو سمبل، وهما من المناطق التى من المتوقع أن تشهد إقبالا سياحيا كبيرا فى الفترة القادمة.