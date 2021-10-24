شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة بخط يد البابا تواضروس الثانى حول تدشين كنيسة السيدة العذراء بمريوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن نيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية كنيسة السيدة العذراء والقديسة مارينا الراهبة ببهيج، مريوط، التابعة للإيبارشية.

وأوضحت الكنيسة الأرثوذكسية فى بيان لها أنه تم تدشين أربعة مذابح بالكنيسة والأيقوناتها والمعمودية، وصلى نيافته القداس الإلهي عقب انتهاء صلوات التدشين.

وشارك في صلوات التدشين والقداس من أحبار الكنيسة، أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنباماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية، والأنبا أيلاريون الأسقفالعام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية.

وجاء تدشين المذابح الأربعة كالتالي: الكنيسة الرئيسية دُشِنَ المذبح الأوسط بها على اسم القديسة مارينا الراهبة، والمذبح البحري علىاسم القديسة إيلاريا، والمذبح القبلي على اسم القديسة أنسطاسيا، بينما دُشِنَ مذبح الكنيسة الكائنة بالطابق الأول على اسم السيدةالعذراء.

ودُشِنَت المعمودية على اسم القديس يوحنا المعمدان، إلى جانب أيقونات الكنيسة وحضن الآب وعدد من أواني الخدمة.

وعقب صلاة الصلح تمت رسامة كاهن الكنيسة القس متياس عبد المسيح قمصًا.

وأرسل قداسة البابا تواضروس الثاني رسالة تهنئة كتبها بخط يده، أكد خلالها لاعتزازه بهذه الكنيسة التي رعى شؤونها ضمن رعايتهللقطاع الصحراوي بإيبارشية البحيرة وقت خدمته الأسقفية، كما أشار إلى أن يوم التدشين هو يوم ميلاد الكنيسة، واختتم بتهنئة لكاهنالكنيسة وخدامها وخادماتها وشعبها بالتدشين.

وعقب الصلوات افتتح نيافة الأنبا باخوميوس مبنى الخدمات التابع للكنيسة والنادي والملعب وحمام السباحة.

ويأتي هذا في إطار احتفالات الإيبارشية بعام اليوبيل الذهبي لتأسيسها، بسيامة نيافة الأنبا باخوميوس أسقفًا لها.