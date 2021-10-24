شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة التعديات على 161 فدانا بمحمية قارون فى الفيوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة البيئة حملة مكبرة لإزالة التعديات على محمية قارون بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته لحماية الموارد الطبيعية التى تعد حقا للأجيال القادمة ولابد من حمايتها والحفاظ عليها، بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع التعديات على حدود المحميات والعمل على حلها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الحملة أسفرت عن إزالة تعديات واقعة على مساحة 161 فدانا بمحمية قارون، ضمن جهود الموجة الـ18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التى تتم على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز استخدامها.

وأوضحت أن التعديات التى تم إزالتها تقع شمال بحيرة قارون بنطاق قرية منشأة طنطاوي بمحافظة الفيوم، وهى عبارة عن عدة مبانى بمساحات مختلفة وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.