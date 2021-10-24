شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجر: تهديدات كبيرة تواجه العالم بسبب نقص المياه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يانوش أدير رئيس جمهورية المجر، إن هناك تهديدات كبيرة بشأن المياه ومشكلات نواجهها من أجل تحقيق التنمية المستدامة التى نسعى لتحقيقها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف خلال كلمة مسجلة له فى الجلسة الافتتاحية لـ "أسبوع القاهرة للمياه "، أن هناك أزمات أضرت بالمياه بسبب التغيرات المناخية، ولذلك يجب أن نملك ونحمى بلادنا من الفيضانات العارمة التي تهدد الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن هناك تكنولوجيا يجب أن تكون لدينا لإعادة استخدام المياه، وكذلك تحويل المخلفات الزراعية والصناعية لإعادة استخدامها، وهناك فاقد كبير فى محطات المياه ولدينا بالطبع الحلول لها.