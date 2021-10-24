شكرا لقرائتكم خبر عن الفاو: 14 دولة عربية تعانى من نقص المياه.. وندعم حسن إدارة المياه واستغلالها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، أن ندرة المياه تمثل تحديا كبيرا وهناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة وأن تناقص نصيب الفرد من المياه سيصل إلى حوالى 500 متر مكعب خلال السنوات المقبلة.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لـ "أسبوع القاهرة للمياه" اليوم، أن هناك 14 دولة عربية تقع ضمن معدلات الإجهاد المائى، وأن تفاقم ندرة المياه بسبب زيادة تقلبات سقوط الأمطار ونقص المياه مما يؤثر على المحاصيل، وأن التقارير تشير إلى انخفاض كبير فى الناتج المحلى بحلول 2050 وهو ما يستدعى توحيد الجهود وتنسيقها.

وأشار ممثل الفاو إلى أن قطاع الزراعة سيعانى من صعوبات الحصول على حصته من المياه، وهناك تهديدات بالفقر وارتفاع معدلات البطالة والهجرة من القرى إلى المدن.

وأكد أن هناك زيادة فى معدلات الجوع وربما يتجاوز 75 مليون شخص خلال 2035 وهناك تأثيرات كبيرة لجائحة كورونا على الزراعة، مشيرا إلى أن البرامج الإصلاحية للمياه ورفع كفاءة الاستخدام والاستثمار فى تطوير المياه غير التقليدية.

تابع أن فى مصر أمثلة كبيرة على مشروعات ناجحة تهدف إلى استخدام أمثل للموارد المائية، وهناك دول عربية تقوم بوضع سياسات جديدة مثل ما فعلته السعودية وبعض دول الخليج من مشروعات تحلية المياه.

وأكد أن المنظمة اعتمدت استراتيجية جديدة لدعم التنمية المستدامة 2030 من أجل إنتاج أفضل وحياة أفضل حيث تقوم منظمة الفاو بدعم جهود حسن إدارة المياه من خلال القدرات البشرية والترابط الإيقاعى بين الطاقة وتنمية الموارد غير التقليدية، لافتا إلى أن الشراكة بين المنظمات المختلفة أثمرت عن التنسيق بين الوزراء المعنيين من خلال اعلان القاهرة ونتطلع لعقد اجتماعات فنية لهذا العام كما أن هناك تقدم فى قضايا مختلفة للمياه والزراعة.

أشار إلى أن ما تقوم به الفاو يتم تعزيزه على المستوى الوطنى، وتقوم المنظمة على إعادة تأهيل وتغيير منشآت الرى وتحفيز عودة النازحين إلى مناطقهم ونحن نلتزم بالتعاون ودعم جهود جميع الدول فى تحقيق الأمن الغائى .