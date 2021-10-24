شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج بطاقات للمواطنين بالقاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفد قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين، من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظة (القاهرة – الجيزة – الفيوم - كفر الشيخ - المنيا - الغربية - المنوفية – البحيرة - قنا - الدقهلية).

ووجهت الأحوال المدنية مأموريات لعدد (5 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة - المستشفيات) بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

وأرسلت الأحوال المدنية مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية) ، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

وواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية .