الارشيف / أخبار مصر

سيارات الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج بطاقات للمواطنين بالقاهرة والمحافظات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج بطاقات للمواطنين بالقاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفد قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين، من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظة (القاهرة – الجيزة – الفيوم -  كفر الشيخ - المنيا - الغربية - المنوفية – البحيرة -  قنا - الدقهلية).

    

ووجهت الأحوال المدنية مأموريات لعدد (5 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة - المستشفيات) بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

 وأرسلت الأحوال المدنية مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية) ، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى ) ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

وواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

  يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية .

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا