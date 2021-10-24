شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفذ أعمال صيانة كوبرى الساحل ومحور صفط اللبن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والكباري، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة تسهيل حركة سير المواطنين والمركبات وتحقيق السيولة المرورية بالطرق.

ونفذت محافظة الجيزة أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية والأسوار بمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة اولى) لتحقيق السيوله المروريه اللازمة.

كما قامت المحافظة بإجراء صيانة وإصلاح لبعض الأسوار الحديدية المتأثرة بمحور صفط اللبن بحي بولاق الدكرور وذلك حفاظا علي سلامه المواطنين.

وفي نفس الاطار نفذت محافظة الجيزة حملات تجريد وتمهيد للطرق حيث قام حي شمال الجيزة بأعمال تجريد ورفع كفاءة طريق احمد عرابى بشارع المطار وكوبرى البراجيل في اطار مجهودات تحسين حركة سير المواطنين بالطريق دون اي معوقات .

بالاضافة الي قيام حي بولاق الدكرور برفع المخلفات والتراكمات من نقطة تجمع الاصلاحيه بحي بولاق الدكرور والتي تعد محل شكوي من المواطنين حيث تم الدفع بالمعدات وفرق النظافه اللازمه لرفع المخلفات وتحسين مستوي النظافة .