شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام رابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين يلتقى مندوب السعودية بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في نيويورك، بمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز ثقافة السلام وآفاق التعاون مع الأمم المتحدة.