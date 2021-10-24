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أمين عام رابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين يلتقى مندوب السعودية بالأمم المتحدة

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القاهرة - سامية سيد - التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في نيويورك، بمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز ثقافة السلام وآفاق التعاون مع الأمم المتحدة.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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