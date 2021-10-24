خلال 24 ساعة.. ضبط 5489 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5489 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1728 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و123 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 مخالفات الدراجات النارية، و14 مخالفة موقف عشوائي).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.