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ضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية وأمتعة شخصية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات أمنية لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع – أمتعة شخصية".

وفي مجال الأمن العام تم ضبط 37 قضية، كما نجحت الحملات في تنفيذ 307 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 551 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليه

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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