تحويلات مرورية لاستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال الغلق الكلي لشارع يوسف عباس للقادم من شارع علي أمين تجاه طريق النصر (استكمال التحويلات المرورية المنفذة والخاصة بأعمال إنشاء محطة ضمن أعمال مشروع "مونوريل العاصمة الإدارية") وذلك بالوصلة من شارع إسماعيل القباني وحتى طريق النصر لرفع وتركيب الكمرات المعدنية.

وتجري الإدارة العامة لمرور القاهرة، التحويلات المرورية التالية: شارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين تجاه طريق النصر يسلك يميناً شارع إسماعيل القبانى والدوران والعودة تجاه شارع الطيران فيميناً شارع الطيران وصولاً لطريق النصر، وذلك على أن يتم بدء تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم السبت الموافق 23/10/2021 ولمدة (7 أيام).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.