ضبط شخص ارتكب أفعال منافية للآداب بالطريق العام في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب بالطريق العام بدمياط.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب بالطريق العام والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بتاريخ 22 الجاري بين كلاً من طرف أول (أحد الأشخاص " الذي ظهر بمقطع الفيديو المشار إليه"، والدته "ربة منزل"- مقيمان بدائرة قسم شرطة أول دمياط)، طرف ثان (صاحب أحد محال السلع الغذائية "شقيق والد الشخص الذى ظهر بمقطع الفيديو وصاحب الحساب المشار إليه"، زوجته "ربة منزل" - مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو المشار إليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية بينهم، وباستدعاء باقي الأطراف، وبسؤالهم تبادلوا الاتهام بالتعدي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.