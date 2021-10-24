خلال أيام.. قرية الفواخير تستعد لإطلاق معرض الحرف والصناعات اليدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقدت جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بقرية الفواخير، يرافقها ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الداعمة لمشروع مهرجان قرية الفواخير وفريق عمل من المنطقة الجنوبية.

ومن المقرر أن يقام خلال الفترة القادمة معرضا بالقرية للحرف والصناعة اليدوية مما يعود بتنشيط السياحة الداخلية والخارجية وتنشيط سوق العمل، حيث يجري حاليا التجهيز لإقامة المعرض ليبدأ خلال أيام.

وتفقدت نائبة المحافظ ما تم تنفيذه من تجهيزات متعلقة بالافتتاح، وأشادت بما تم تنفيذه حتى الآن وإضافة لمسات جمالية تضفي مظهرا راقيا للقرية.

وتابعت كذلك ما تم من أعمال تركيب اللاند سكيب الزراعي إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة وقد تم وضع بعض المنتجات عليها بشكل جمالي.

ووجهت نائبة المحافظ بسرعة إنجاز أعمال طلاء واجهات الفواخير والذي قارب على الانتهاء بشكل كامل.

يأتي ذلك استكمالا لما نفذته المنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة من تطوير وتقنين بقرية الفواخير والتي شملت إجراءات استكمال توصيل جميع المرافق من مياه وغاز وكهرباء وصرف صحي إلى جانب الاستمرار في تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الأفران البدائية، وتركيب الولاعات الذاتية لباقي الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلي لباقي الأفران ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة وغيرها.

وأشارت إلى أنه تزامنا مع الخطة التسويقية للقرية سيتم القيام ببعض الأعمال المتعلقة بالمظهر العام للقرية وتشمل رفع كفاءة المباني داخلها وأعمال التشجير والنظافة والإنارة وعمل لايت سيستم ليعطي مظهرا جماليا.

ولفتت إلى أنه من أهم ما يميز قرية الفواخير بالإضافة إلى تقديم هذا النوع من الفن الراقي فإن لها موقعها الاستراتيجي ووجودها وسط العاصمة داخل منطقة القاهرة التاريخية بجوار أماكن أثرية مثل متحف الحضارات وبحيرة عين الحياة التي تم تطويرها مؤخرا.