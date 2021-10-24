‎رئيس "دينية الشيوخ": مشروع قانون "تنظيم النفاذ" يحمي الموارد الأحيائية الوطنية ويعمل على رفع كفاءتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، يحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويحمي الموارد الأحيائية الوطنية، ويعمل على رفع كفاءتها وحسن استغلالها. وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد، أن مشروع القانون يشجع البحث العلمي في مجال التنوع الإحيائي، وينظم إتاحة النفاذ إليها؛ ذلك كله لأن هذه الموارد ثروات رئيسة للشعب المصري تستفيد منها مختلف الأجيال.

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون يحقق المادة رقم 32، والمادة رقم 46 من الدستور المصري، متابعا:" أسجل الشكر الجزيل للجنة المشتركة على هذا التقرير، والذي أعدته بعد 1 اجتماعًا، وأوجه التحية للحكومة على جهودها المستمرة في إعداد مشاريع مكملة للدستور".

وقال عامر:"أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض وَفقًا لما ورد في تقرير اللجنة المشتركة".‎