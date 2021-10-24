رئيس "دينية الشيوخ": الطب يحتل مكانة عظيمة في منظومة الحضارة والتعمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إنّ الطبَّ يحتلُّ مكانةً عظيمةً في منظومة الحضارةِ والتعمير، ولذلك نرى الاهتمامَ البالغَ به في الشريعة الإسلامية، من خلال الآياتِ القرآنيةِ الكريمة، وأحاديثِ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء للكون طبيبًا ومُداويًا.

وأضاف عامر خلال محاضرة بكلية طب بنين بجامعة الأزهر بدمياط، أنّ المقاصدَ الشرعيةَ الكليةَ الخمسةَ تبدأُ بالحفاظ على النفس، فالنفسُ هي الوعاءُ الذي يقومُ فيه الدينُ، ويعملُ فيه العقلُ، وتَسْبحُ فيه النفسُ، وتسمو من خلاله الرُّوحُ، وبالتالي كان "حفظُ النفسِ" هو المقدَّمُ في ترتيب المقاصدَ الشرعيةِ الخمسةِ، وهي: حفظُ النفس، وحفظُ العقل، وحفظُ الدين، وحفظُ المال، وحفظُ العِرض أو النسل (كرامة الإنسان).

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أنّ أوّلَ مقوماتِ وأسس الحضارة هي صحّةُ الإنسانِ وقوتُهُ وعافيتُهُ، ولذلك فإنّ الإمامَ الشافعيَّ (رضي الله عنه) جعلَ علامةَ التحضّرِ في أيِّ مكانٍ هي وجودُ العالمِ الذي تُحفظُ به الأبدانُ وهو الطبيبُ، وبجوارهِ كذلك العالمُ الذي يُحفظُ به الدّينُ؛ فقد رُويَ عنه أنه قال: "لا تسكننّ بلدًا لا يكونُ فيه عالِمٌ يُفْتيكَ عن دينِكَ، ولا طبيبٌ يُنْبئُكَ عن أمرِ بدنِكَ، وهذا دليلٌ على أنّ الحضارةَ لا تكونُ في مكانٍ لا يُعنىَ الناسُ فيه بالصحةِ.