الجيزة: صيانة كوبري الساحل ومحور صفط اللبن لتسهيل السيولة المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة مجهوداتها لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والكباري، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة تسهيل حركة سير المواطنين والمركبات وتحقيق السيولة المرورية بالطرق.

وبحسب بيان اليوم، نفذت المحافظة، أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية والأسوار بمطالع كوبري الساحل فى الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأجرت المحافظة، صيانة وإصلاح لبعض الأسوار الحديدية المتأثرة بمحور صفط اللبن بحي بولاق الدكرور وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي نفس الاطار، نفذت محافظة الجيزة، حملات تجريد وتمهيد للطرق، وقام حي شمال الجيزة بأعمال تجريد ورفع كفاءة طريق أحمد عرابي بشارع المطار وكوبري البراجيل في إطار مجهودات تحسين حركة سير المواطنين بالطريق دون أي معوقات.

كما رفع حي بولاق الدكرور، المخلفات والتراكمات من نقطة تجمع الإصلاحية بحي بولاق الدكرور والتي تعد محل شكوى من المواطنين حيث تم الدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة.