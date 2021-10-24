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هيئة الشراء الموحد تعلن استقبال مليون و58 ألف جرعة من لقاح جونسون غدا

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أنه من المقرر وصول الدفعة الثالثه بواقع 1.058.000 جرعة  من لقاح جونسون اند جونسون صباح غد الاثنين، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس و توفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع الشعب المصري.

 

وأكدت هيئة الشراء الموحد، أن الشحنة التي سيتم استقبالها من لقاح "جونسون أند جونسون" سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج بـ لقاحات فيروس كورونا، واستكمال عملية تطعيم المواطنين .

 

ولفتت إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، لافتة إلى أن لقاح "جونسون أند جونسون" أثبت فاعلية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط، و حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

 

وناشدت المواطنين مجدداً بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاحات فيروس كورونا. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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