شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تخاطب المديريات لإعداد تقارير عن إنجازات تدريب المعلمين والتنمية المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بشأن تدريبات المعلمين، موضحة أنه في إطار حرص الوزارة علي المتابعة الجادة والمستمرة علي حسن سير العملية التعليمية وتنفيذ خطة التنمية المهنية المستدامة وإدراكاً لأهمية دور وحدات التدريب في ضمان استمرار التنمية المهنية المستدامة لجميع أطراف العملية التعليمية، يجب، إعداد تقرير عن انجازات التدريب الخاص بالمديرية عن الفترة من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم إعداد خطة نصف سنوية للأنشطة التدريبية موضحاً بها الإطار العام لكافة الأنشطة التدريبية والتي تتعدي اليوم الواحد تمهيدأ للعرض علي اللجنة العليا للتدريب، مع التنبيه علي عدم تنفيذ أية أنشطة تدريبية أو ورش عمل ودعوة المتدربين للتدريب إلا بعد موافقة كتابية من رئيس اللجنة العليا للتدريب أو نائب رئيس اللجنة العليا للتدريب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم التنبيه على عدم عقد أية أنشطة تدريبية إلا من خلال إدارة التدريب بالمديريات التعليمية وإعداد تقرير شهري عن كافة الأنشطة التدريبية.