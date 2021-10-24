شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تغادر لجنيف للمشاركة باجتماعات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة القاهرة متجهة الى جنيف على رأس وفد مصر المشارك فى اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

ويضم وفد مصر كل من، السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفير محمود عفيفى نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة، وذلك بمقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 25 - 29 أكتوبر 2021 .

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن مشاركة مصر فى اجتماعات اللجنة تأتى بعد غياب عشر سنوات شهدت خلالها العديد من التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن الاجتماعات سوف تتضمن جلسة خاصة بعرض تقرير مصر حول التقدم المحرز فى تنفيذ بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلاً عن المشاركة فى عدد من الاجتماعات مع المنظمات الدولية المشاركة فى اجتماعات اللجنة.

يذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) قد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1979، وتوصف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة، وتنص على مجموعة شاملة من حقوق المرأة فى المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

كما تقدم تعريف للتمييز ضد المرأة بأنه " اى تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس يكون له أثر أو غرض د يعيق أو يبطل الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو اى مجال آخر، أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة " ، وتحتوى الاتفاقية على تمهيد (مقدمة ) و30 مادة ( بند) .