شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يشن حملات على الأسواق ويضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك، شن أفرع الجهاز الإقليمية عدد من الحملات على الأسواق بالإشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية، ففى محافظة البحيرة تم ضبط مركز للعلاج الطبيعى بدون ترخيص تديره إحدى السيدات انتحلت صفة طبيبة بالمخالفة للحقيقة وتقوم بإعطاء حقن مجهولة للتخسيس وبالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، تم ضبط 600 عبوة أدوية مختلفة منتهية الصلاحية تعطى للمترددين على المركز وبعضها مجهولة وغير مسجلة بوزارة الصحة، كما تم ضبط 100 قطعة حلاوة لعروسة المولد غير صالحه للإستهلاك الأدمى وكمية كبيرة من حلوى المولد بدون تاريخ صلاحيه وبدون بيانات فى محافظة المنوفيه.

وأضاف الجهاز فى بيان اليوم، أنه بالإشتراك مع فرع الجهاز بكفر الشيخ تم ضبط 5 طن زيت طعام بدون أى بيانات خاصه بتاريخ الإنتهاء والصلاحية وغير معروف مصدرها، كما تم ضبط كميه من عبوات عسل القصب والطحينه والكحول غير مدون عليها أى بيانات للصلاحيه أو الوزن ولاتوجد فواتير داله على مصدرها، بالإضافة إلى ضبط 17 ألف زجاجة كحول مجهول المصدر و8400 زجاجة خل غير مدون عليها أى بيانات كما تم ضبط 1000 لتر خل لايوجد لها فواتير شراء، وفى مجال حلوى المولد تم ضبط 800 قطعة حلوى غير مدون عليها بيانات المنتج أو مكان التصنيع.

وفى محافظة أسيوط، تم ضبط منشطات جنسية تقدر بحوالى 200 ألف جنيه غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، كما تم إعدام حوالى 200 كجم لحوم ومواد غذائيه غير صالحه بمعرفة مفتش الأغذيه وتم تحرير 38 محضر لعدد من الصيدليات لعدم وجود مدير صيدلى ولعدد أخر من المحلات التجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفى محافظة الإسماعيلية، تم شن 3 حملات أسفرت عن تحرير 35محضر متنوع لعدد من المنشآت الغذائيه وإعدام كميه من المواد الغذائيه بمعرفة مفتش الأغذيه، وفى محافظة الدقهلية، تم شن عدد 7 حملات أسفرت عن ضبط 6 طن خامات وحلوى المولد النبوى الشريف غير صالحه للإستهلاك الآدمى وضبط 12 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وليس عليها أى بيانات خاصه بالصلاحيه وتم ضبط 11 ألف لتر مواد بتروليه قام أحد الأشخاص بتجميعها لبيعها فى السوق السوداء كما تم ضبط 1000علبة سجائر مستورده مجهولة المصدر وكميه كبيره من السجاد المقلد الذى يستخدم علامه تجاريه شهيره بالمخالفه للحقيقه وضبط 16 طن أعلاف داخل مصنع بدون ترخيص ولاتوجد أى فواتير داله على مصدرها وتحرر بذلك 64 محضر متنوع تم احالتها جميعا للنيابه العامه.

وفى محافظة السويس، تم ضبط كمية من المواد الغذائيه منتهية الصلاحيه بعدد من محلات الأغذيه وتم إعدام الكميات المضبوطه بمعرفة مفتش الأغذيه وتم تحرير المحاضر اللازمه وإحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها، وفى محافظة بورسعيد، تم شن عدد من الحملات بالأسواق الغذائيه للتأكد من الإلتزام بقانون حماية المستهلك والإلتزام بوضع بيانات الصلاحيه والإعلان عن الأسعار والتنبيه على تطبيق سياسات الإستبدال والإسترجاع وتم ضبط كميه من الملابس غير مسجل عليها بيانات التصنيع وبدون فواتير داله على مصدرها وتم تحرير عدد من المحاضر بالإشتراك مع التفتيش الغذائى والرقابه التجارية.

وفى سوهاج، تم ضبط إحدى الصيدليات لحيازتها وعرضها أدويه مدرجه بجدول قانون المخدرات وغير مسجله بدفتر المخدرات بالصيدلية وتم التحفظ عليها ، كما تم ضبط أدويه منتهية الصلاحيه وغير مسجله بوزارة الصحه وبالمرور على بعض الأسواق الغذائيه تم ضبط إحدى ثلاجات المواد الغذائيه لحيازة وبيع عبوات مشروب سكرى بطعم الفواكه بعدد 25 ألف عبوه وكذلك التحفظ على أكثر من 1000 عبوة أيس كريم غير مدون عليها تواريخ الإنتاج ومجهولة المصدر.

وتم ضبط أحد مراكز تعبئة السكر وبحوزته 10 طن سكر سائب مجهول المصدر وعدد 1400 كيس سكر معبأ ناقص الوزن كما تم ضبط كميه كبيره من حلوى المولد الجافه الملونه التى تستخدم ألوان صناعيه غير مصرح بإستخدامها بالإضافه لتحرير عدد من المحاضر لبعض المحلات لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفى الفيوم، تم شن 5 حملات على محال بيع الأجهزه الكهربائيه والمفروشات ومحال بيع المستلزمات الطبيه ومحال بيع المبيدات الزراعيه أسفرت عن تحرير 29 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، وبالإشتراك مع إدارة العلاج الحر تم غلق وتشميع 12 منشأه طبيه للعمل بدون ترخيص ولاتستخدم الفصل الأمن للنفايات وعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى .

وفى بنى سويف، تم شن 9 حملات على الأسواق أسفرت عن تحرير 25 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونيه بالمخالفه لقانون حماية المستهلك كما تم المرور على 8 مراكز طبيه و5 معامل تحاليل أسفرت عن غلق عدد من هذه المراكز للعمل بدون ترخيص وعدم إصدار فواتير خاصه بالخدمات الطبيه المقدمه للمرضى كما تم ضبط أدويه غير صالحه ومنتهية الصلاحيه وخيوط جراحيه منتهية الصلاحيه داخل بعض العيادات وتم تحريزها من قبل إدارة العلاج الحر.

وفى الشرقية، وبالإشتراك مع إدارة الطب البيطرى تم ضبط ثلاجة مواد غذائيه لحيازتها سلع مجهولة المصدر وتم ضبط 100 كرتونة لحوم برازيلى بإجمالى ٢ طن منتهية الصلاحيه ومعروضة للبيع، وفى إطار الحملات المشتركه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنيه وتم ضبط ثلاثه وربع طن خامات ومنتجات حلوى المولد النبوى مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات خاصه بالإنتاج والصلاحيه وتم تحرير عدد 21 محضر لبعض محلات المواد الغذائيه لعدم الإعلان عن الأسعار وتم التحفظ على كميه كبيره من المواد الغذائيه للتغير فى خواصها الطبيعيه.

وفى الإسكندرية، تم ضبط مركز للعلاج الطبيعى بدون ترخيص وبحيازته أدويه غير مسجله بوزارة الصحه ومجهولة المصدر عباره عن أدوية تخسيس كما تم ضبط كميات كبيره من حلوى المولد النبوى ومواد غذائيه مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحيه وتم غلق 11 محل تجارى ومركز تعليمى غلقا إداريا للعمل بدون ترخيص.

وفى القليوبية، تم شن 3 حملات أسفرت عن ضبط ثلاثه ونصف طن مواد خام ومنتج نهائى لحلاوة المولد النبوى غير صالحه للإستهلاك الأدمى وضبط 3600 زجاجة عصير مجهولة المصدر وبدون فواتير شراء وكذا 1350 زجاجة مشروب غازى سعة الزجاجه واحد لتر بدون بيانات إنتاج، كما تم ضبط 4 طن وربع أعلاف غير مدون عليها أى بيانات ومجهولة المصدر وتم إحالة المخالفين للنيابه العامه لإتخاذ شئونها.

وفى كفر الشيخ، تم ضبط 3.4 طن مواد خام ومنتج نهائى لحلوى المولد النبوى مجهول المصدر ويستخدم علامه تجاريه غير مسجله وتم التحفظ على عدد 9500 قطعة حلوى للتلاعب فى تاريخ الإنتاج كما تم ضبط 2 برميل فسيخ بدون تاريخ إنتاج أو صلاحيه وتم ضبط مخزن غير مرخص لإعادة تعبئة و تدوير الزيوت وتم تحرير عدد من المحاضر لمحلات بيع قطع غيار السيارات المستورده لعدم وجود بيانات عليها والتحفظ على 1300 قطعة إكسسوارات موبايلات مختلفه لعدم وجود فواتير للشراء.

وفى قنا، تم شن عدد من الحملات أسفرت عن تحرير 12 محضر لبعض محلات المواد الغذائيه وتم التحفظ على 2500 عبوة مواد غذائيه غير صالحه للإستخدام وبها تغير فى الخواص الطبيعية، وفى المنيا، تم ضبط معمل تحاليل غير مرخص ومركز عمليات ملحق بإحدى العيادات بدون ترخيص ومركز طبى لعلاج الأمراض الصدريه وتم غلق المنشآت والتحفظ على الأدوات الموجوده بها، كما تم ضبط مركز طبى به مواد مخدره مدرجه بجدول المخدرات وغير مسجله بدفاتر المخدرات وعدد من أجهزة الحجامه بها بعض الحشرات وتبين مخالفة قانون حماية المستهلك لعدم الإعلان عن أسعار الخدمات الطبيه وعدم إصدار فواتير نظير الخدمات المقدمه كما تم ضبط مركز رياضى وبداخله عيادة تغذيه طبيه غير مرخصه وبها كميه من المكملات الغذائيه غير المصرح بها.