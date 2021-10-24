شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن تكريم أوائل منحة الماجستير بمكافأة 1000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكريم أوائل منحة الماجستير لهذا العام بمنح كل واحد منهم ألف جنيه وشهادة تقدير تشجيعًا لهم، في إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال الدراسات العليا والبحث العلمي والبرامج التدريبية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي الحاصلين على الدكتوراه من الأئمة الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 674 إمامًا كما بلغ إجمالي الحاصلين على الماجستير من الأئمة الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 1644 إمامًا وبلغ عدد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين من الأئمة الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 2163 إمامًا وبلغ إجمالي عدد الأئمة المسجلين بالدراسات العليا على منحة الماجستير 865 إمامًا في حين بلغ عدد الواعظات الحاصلات على الدكتوراه 13 واعظة وبلغ عدد الواعظات الحاصلات على الماجستير 15 واعظة.

فيما بلغ عدد الإداريين الحاصلين على الدكتوراه الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 26 إداريًّا وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على الماجستير الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 105 إداريين، وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 53 إداريًّا، وبلغ عدد المسجلين بالدراسات العليا على منحة الماجستير من الإداريين 40 إداريًّا.