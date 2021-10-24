شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: انتظام حضور التلاميذ فى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم انتظام حضور التلاميذ فى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسى الجديد، موضحة أن نسب الحضور مرتفعة وتلتزم المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية مع استقرار نظام الفترات الدراسية، لافتة إلى أن شرح المقررات الدراسية يسير وفق توزيع خطة المناهج والخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد.

جدير بالذكر، أن العام الدراسى الجديد انطلق السبت 9 أكتوبر الجارى، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.