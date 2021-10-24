غدا.. عقد المقابلات مع المرشحين لمنصب عميد طب الأسنان جامعة القاهرة

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اللجنة المختصة بترشيح عمداء ومعاهد بجامعة القاهرة، غدا الإثنين عقد المقابلات مع المرشحين لمنصب عميد كلية طب الأسنان، وذلك بقاعة أحمد لطفى السيد بمبنى قبة جامعة القاهرة.

وضمت قائمة الأسماء النهائية للمرشحين على منصب عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة 4 متقدمين وهم الدكتور هشام عبد الحكم عبد القوى حسن، والدكتور عاطف شاكر إبراهيم سعيد، والدكتور خالد حازم عزت عطية، والدكتور نادر نبيل محمد أحمد البكل.

وكانت أعلنت لجنة ترشيح عمداء الكليات والمعاهد بجامعة القاهرة، قائمة الأسماء المبدئية للمتقدمين على منصب عميد كلية دار العلوم بالجامعة، حيث نشرت القائمة على الموقع الرسمى لجامعة القاهرة.

وضمت القائمة المبدئية للمتقدمين على منصب عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة: الدكتور حجاج أنور عبد الحكيم أحمد، والدكتورأحمد محمد أحمد بلبولة والدكتور مختار محمود أحمد عطالله.

وكانت حددت اللجنة يوم الأحد والإثنين 24 و25 أكتوبر للتقدم بالطعون، على أن يكون إعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين يوم الأحد 31 أكتوبر.