شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: المياه إرث مشترك للإنسانية وأهم حق من حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبدالعطي وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تستخدم التكنولجيا كركن أساسى لرفع كفاءة استخدام المياه، وذلك من خلال الرصد والتنبؤ بالسيول والأمطار، كاشفا عن توزيع التنبؤ بالأمطار مرتين فى الأسبوع لنحو 8 دول شقيقة.

وقال وزير الرى خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021، إن الوزارة تستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية المتطورة، في قياس مناسيب المياه عن بُعد والتحكم في المياه، كما ان هذه التكنولوجيا تكشف التعديات على المجارى المائية والتغيرات على شواطئ في البحر الأحمر والمتوسط عبر استخدام الصور الرادارية.

وشدد "عبدالعاطي" على أن مصر لديها إمكانات رائدة وتعمل على نقل وتبادل الخبرات مع دول العالم فى هذا الصدد، واستضافة العديد من الدول الافريقية والعربية ، وإعطاء أولية خاصة للتعامل مع دول حوض النيل والدول العربية، مختتما كلمته: المياه ارث مشترك للإنسانية وأهم حق من حقوق الانسان عبر العصور، ويجب تحويل كافة التحديات الى فرص لتجنب الصراعات".