شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخصيص قطعة أرض بمدينة مطروح لإقامة قسم شرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة ومنها تخصيص قطعة أرض بمدينة مطروح لإقامة قسم شرطة مطروح، وقطعة أرض بشرم الشيخ لإقامة مقر لقطاع مصلحة الأمن العام عليها.

وتضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض بالقليوبية لإقامة محطة صرف صحى وأخرى لإقامة مبنى لخدمة المستثمرين بالجمهور عليها، وتخصيص قطعة أرض بسوهاج لإقامة مدرسة إعدادى عليها، وتخصيص قطعة أرض بالجيزة لإقامة مكتب تموين .