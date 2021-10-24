شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يتفقد منتجات الوزارة المشاركة فى معرض EDEX 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والهيئة بتفقد معروضات "الإنتاج الحربى" من الأسلحة والمعدات والذخائر، والتى سيتم المشاركة بها فى معرض مصر الدولي للدفاع والأمن "EDEX 2021"، وجاء ذلك بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للوزارة.

أكد الوزير "مرسي" خلال التفقد أن معرض "EDEX 2021" يمثل حدثاً استثنائياً هاماً يجب أن يفخر به كل مصري وعربي، كما أكد على أن الهدف الرئيسى للإنتاج الحربى هو تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة المصرية من الأسلحة والذخائر والمعدات والتي ستظهر بعض منها خلال المعرض.

وأشار الوزير "مرسي" إلى أن المعرض تنظمه مصر كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية ممثلة فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً، موضحاً أنه من المتوقع أن يتطور الحدث حجماً وقوةً فى نسخته الثانية بالمقارنة مع النسخة الأولى، فمن المُقرر أن يُشارك في المعرض هذا العام أكثر من (400) عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال الصناعات العسكرية إلى جانب مشاركة أكثر من (30) ألف زائر من المتخصصين والمهتمين بمجال الصناعات الدفاعية، بينما شارك في النسخة الأولى من المعرض أكثر من (300) شركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة بمجال الصناعات الدفاعية فضلاً عن (10) آلاف زائر.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن معرض "EDEX" يعد الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر والقارة الأفريقية حيث يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية) ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات، معرباً عن تطلعه إلى إستقبال ممثلي الشركات المشاركة في المعرض وأهم الرواد فى صناعة الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم، مؤكداً على أن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بالمشاركة بمنتجات جديدة في "EDEX 2021"، كما أكد على أن كل الجهات المصرية المشاركة في المعرض حريصة على التكامل معاً ليخرج بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها.

من جانبه صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر أن المعرض يعد فرصة هامة لوزارة الإنتاج الحربي لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكانياتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى الصناعات العسكرية إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع.

جدير بالذكر أن معرض مصر الدولي للدفاع والأمن "EDEX 2021"مزمع إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.