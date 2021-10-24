شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء توزيع التلاميذ على فترات دراسية ومدة زمنية تفصل دخول وخروج الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المدارس انتهت من توزيع التلاميذ على الفترات الدراسية اليومية بواقع فترتين و3 فترات خلال اليوم الدراسى، حيث تم إعداد كشوف بقوائم الطلاب فى الفترات المختلفة وإعلانها فى أماكن ظاهرة فى المدرسة وأيضا إلكترونيا من خلال نشرها على جروبات المدارس على فيس بوك، لإعلان أولياء الأمور والطلاب بمواعيد الحضور الومية.

وأوضحت المصادر، أن المدارس راعت أثناء توزيع الطلاب على الفترات الدراسية بأن يكون هناك مدة زمنية تفصل دخول وخروج الطلاب حتى لا يحدث أى زحام أو تجمع بين الطلاب لتحقيق التباعد الاجتماعى وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية فى إطار مكافحة العدوى بسبب فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت كتابا دوريا، أكدت فيه أنه يحق لجميع الفئات المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسى الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة، مع تفعيل القرار الخاص بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم بالإضافة إلى ما ورد بالمادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب الذين يندرجون تحت فئات الإعفاءات من المصروفات الدراسية يحوز لهم التقدم ببحث اجتماعى لوزارة التضامن وتسليمه إلى الاخصائى الاجتماعى بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات " المصروفات"، ويقوم مسئول المالى بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب التى تندرج تحت فئات الاعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الاعفاء وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.