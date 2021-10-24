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كيف يفهم طلاب أولى ثانوى عام التقييم الجديد.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر نظام التقييم الجديد للصف الأول الثانوى جديد لكون الطلبة قادمين من الشهادة الإعدادية، ”الخليج 365” يشرح فى السطور التالية طريقة وأهداف التقييم.

 

ـ يعتمد التقييم الجديد على تغيير أسئلة الامتحان

 

ـ تكون الأسئلة جميعها اختيارات من متعددة

 

ـ تقيس الأسئلة مدى فهم الطالب للمنهج ونواتج التعلم

 

ـ يجب تغيير طريقة التحصيل والمذاكرة لتخدم الفهم

 

ـ الاعتماد على مصادر التعلم المختلفة فى المذاكرة

 

 

ـ الابتعاد عن الدروس الخصوصية

 

ـ يجب أن يتحقق الطالب من أنه وصل إلى نواتج التعلم

 

ـ يعتمد فى المذاكرة على ثقافة البحث

 

ـ التقييم يظهر للطالب مستواه مقارنة بزملائه

 

 ـ التقييم الجديد يؤهل الطالب للسنة النهائية للالتحاق بالجامعة

 

ـ ضرورة الابتعاد عن الغش ليعرف الطالب مستواه

 

ـ التابلت وسيلة لتمكين الطالب من الوصول لمصادر المعرفة

 

ـ يعتمد التقييم على تنمية ملكة البحث أثناء المذاكرة

 

ـ نقل الطالب من متلقى للمعلومة لمشارك فى التعلم داخل الفصل

 

ـ التقييم يهدف لتحرر الطالب من ثقافة الامتحانات الروتينية

 

ـ التعلم الجديد  هدفه تنمية مهارة التعلم والمعرفة

 

ـ يساعد فى بناء شخصية الطالب ليصبح فردا نافعا لوطنه

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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