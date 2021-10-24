شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تتيح العمل بعدد من السجلات يوم الجمعة لتفادى الزحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح قطاع الأحوال المدنية لعدد من السجلات المدنية بالعمل يوم الجمعة، ليتمكن المواطنون من استغلال الإجازة وفضاء الشوارع من السيارات بالتوجه للسجلات المدنية لاستخراج أوراقهم بسهولة ويسر.

يذكر أن هناك ثورة تطوير حقيقية يشهدها قطاع الأحوال المدنية، تتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، في زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.