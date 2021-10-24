نواجه الوزير بالقانون.. "الغزل والنسيج" ترفض لائحة "قطاع الأعمال العام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت النقابة العامة للغزل والنسيج، رفض المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين، والتي أعلنها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام منذ أيام قليلة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال افتتاح الندوة التثقيفية المنعقدة اليوم السبت للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، بأكاديمية التنمية البشرية التابعة للنقابة العامة بأبو قير بالإسكندرية والتي يشارك فيها 50 مشاركا.

وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن "النقابة العامة" لن تسمح بالتفريط في مكتسبات حصل عليها العمال خاصة في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعمل فيه الآن ما يقرب من 54 ألف عامل في 9 كيانات للغزل والنسيج، مؤكدا استخدام النقابة العامة لكافة الطرق القانونية من أجل مواجهة محاولات انتقاص لحقوق العمال المشروعة.

وأضاف رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن المنح التي تصرف في المناسبات حق أصيل للعمال سيصرف في موعده، كما أقرته الجمعيات العمومية في هذا الشأن.

وأكد أن هذه اللائحة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي يرفضها عمال الغزل والنسيج لأنها تنتقص من حقوقهم، وتتنافى مع كافة خطط التطوير والنهوض بالشركات التي شاركت فيها النقابة العامة، خاصة وأنها تتجاهل النهوض بالعنصر البشري ومشاركته في صناعة القرار، والذي يحرص عليه الرئيس السيسي ويؤكده في كل المناسبات.

وأشار إبراهيم، إلى أن استقرار العمال اقتصاديا واجتماعيا وصحيا يؤدى إلى الاستقرار والسلم الاجتماعي، وهو ما تحرص عليه النقابة العامة التي تعمل مع الشركة القابضة للغزل والنسيج من أجل التطور وتنفيذ خطط الإصلاح، وحماية العمال والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، خاصة في شركة مصر للغزل والنسيج باعتبارها شركة استراتيجية، وأن استقرار التنظيم النقابي بها هو استقرار للتنظيم النقابي بالقطاع بأكمله.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، أرسلت المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين، لشركات الوزارة واللجان النقابية لدراستها ومناقشتها تمهيدا لتطبيقها على العاملين في الشركات.

وتتكون المسودة من 12 بابًا، تتضمن الهيكل التنظيمي والأجور والمزايا العينية والعلاوات الدورية وبدل السفر ومصروفات الانتقال، وانتهاء وإنهاء الخدمة والسلامة والصحة المهنية، والتي تعد ملزمة لجميع العاملين وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من لائحة العمل وعقود العمل، التي تبرمها الشركة معهم.

اقرأ أيضا:

ملزمة لجميع العاملين.. تفاصيل مسودة لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال

https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/10/13/2104965