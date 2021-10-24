حدث ليلاً| حقيقة تعرض مصر لأدخنة "لابالما" ورسالة وزير الري إلى المصريين بشأن سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

زيادة في الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 649 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 273154 حتى اليوم.

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هل تتعرض مصر غدا لأدخنة بركان لابالما الإسباني؟.. القومي للبحوث يجيب

علق الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على تفاصيل تعرض مصر لأدخنة وغازات ثورة بركان لابالما والذي حدث في جزر الكناري بإسبانيا، قائلًا: "ولا أي حاجه خالص، البركان حدث في الجزء الإسبانية ويحدث له حالة ثوران منذ أكثر من شهر، والأبخرة الناتجة عنه كثيفة في الفترة السابقة".

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وزير الري إلى الشعب المصري: نواجه مشكلة مياه.. "مسألة مفيهاش هزار"

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه مشكلة مياه، لابد من تكاتف الشعب والدولة لحلها في أسرع وقت ممكن.

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البحوث الفلكية: مبانٍ العاصمة الإدارية مصممة لمواجهة أصعب الزلازل المتوقعة

نفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إمكانية حدوث زلزال في مصر ناتج عن بركان لابالما ، ولكن الزلازل قد تكون في المنطقة المحيطة به فقط.

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وزير الري: "الدراسات أكدت مشاكل في أمان سد النهضة"

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية: "تواصلنا مع البنك الدولي في عام 2008 لطلب عمل إجراء أول دراسة لمنشأ مائي عبارة عن سد متعدد الأغراض بالتعاون مع السودان وإثيوبيا"، مشيرًا إلى أن عام 2011 شهد إعلان إثيوبيا عن مشروع سد النهضة.

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وزير الري: "مستعدون للتفاوض بشأن سد النهضة في أي وقت للتوصل لاتفاق قانوني ملزم"

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الدراسات كشفت وجود مشاكل فنية في بناء سد النهضة، ما تجعل من الصعب ملء 74 مليار متر مكعب خلف سد النهضة .

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مصطفى وزيري يكشف حقيقة دور كيم كارداشيان في استعادة تمثال "نجم غنخ" لمصر

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حقيقة دور كيم كارداشيان في استعادة مصر لتابوت مصري ذهبي مسروق يعود لـ"نجم غنخ" من متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك.

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شعبة الثروة الداجنة: سعر طبق البيض انخفض لـ49 جنيهًا

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن سعر طبق البيض قبل الارتفاعات الأخيرة كان 34 جنيها، مشيرا إلى أن سعر تكلفة طبق البيض في المزرعة 38 جنيها، وحتى تصل للبائع فإن السعر العادل هو 43 جنيهًا.

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انفجار كبير قرب سد الفرات بمحافظة الرقة السورية

هز انفجار كبير مساء السبت، مدينة الطبقة الواقعة بريف الرقة الغربي الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

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جدل حول جواز زرع أحد أعضاء الخنزير في جسم الإنسان للتداوي

قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر، أن التداوي بكلية الخنزير مُحرَّم، قائلًا: "رأي في حُرمة التداوي ليس ملزم للكافة بل هي وجهة نظر شخصية يأخد أو يرد عليه وليس مقطوع به".

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