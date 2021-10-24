شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تنشيط السياحة: احتفالية طريق الكباش بالأقصر ستكون مفاجأة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه يجرى عمل جولات يومية لمتابعة التجهيزات واللمسات النهائية لحفل افتتاح طريق الكباش الفرعونى العالمى بأرض الأقصر، ويتم متابعة كافة الاستعدادات والترتيبات لتلك الاحتفالية التى تساهم فى الترويج بشكل أكبر للسياحة.

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة لـ"الخليج 365"، أنه فى هيئة تنشيط السياحة يتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تنظيم الفعاليات الكبرى التى تحتفى بكل محافظة من محافظات مصر، حيث إن مصر لها تاريخ عظيم وتستحق كل بقعة فيها أن يتم إلقاء الضوء عليها بصورة مميزة والترويج لها أمام العالم أجمع، حيث إنه يوم الجمعة كانت احتفالية معبد أبوسمبل بحضور 50 سفيرا من دول العالم فى مصر، والسبت زاروا الأقصر ومعابد الكرنك وتابعوا خلالها التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى.

وأكد رئيس هيئة تنشيط السياحة على أن احتفالية طريق الكباش ستكون مفاجأة لأبناء الأقصر وللعالم أجمع وستظهر السحر العظيم للحضارة المصرية القديمة، حيث إنه توجد حالة من التدفق السياحي المميزة بالأقصر ومصر بأكملها مع بدء دخول الشتاء فى الغرب، ويجري التجهيز لاحتفالية كبيرة فى دير سانت كاترين خلال شهر ديسمبر المقبل، وتعامد الشمس مرة أخرى فى 22 فبراير بمعبد أبوسمبل وعدد كبير من الأحداث السياحية العالمية خلال الموسم السياحى الشتوى.