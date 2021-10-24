شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تواصل اليوم تسكين الطلاب بالمدن الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة القاهرة، اليوم الأحد تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، حيث بدأت الجامعة يوم الإثنين الماضى تسكين الطلاب المستجدين الملتحقين بكليات جامعة القاهرة، ويجرى التسكين بمدينة الطلبة ومدينة الطالبات .

وكانت جامعة القاهرة أعلنت الانتهاء من تسكين جميع الطلاب القدامى بالمدن الجامعية 17 أكتوبر، مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه بتوفير المواصفات البيئية السليمة فى المدن الجامعية والحفاظ على الشكل الجمالي لشوارعها ومبانيها والبدء فى تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بها خلال الأسبوع الأول للدراسة، وفقًا للقواعد والشروط الخاصة بالتسكين مع توفير أماكن لذوي القدرات الخاصة والطلاب الوافدين.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام فى المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهى، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.