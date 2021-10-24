شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء انخفاض درجات الحرارة.. افصل مبرد المياه لخفض فاتورة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء انخفاض درجات الحرارة يصبح مبرد المياه لا حاجة له نتيجة عدم الاحتياج المستمر للمياه المثلجة، لذلك ينصح بفصل مبرد المياه بنزع الفيشة من المنبع لخفض فاتورة الكهرباء الشهرية وترشيد استهلاك الطاقة.

ويرصد ”الخليج 365” بعض المعلومات التي تساعد على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل وهي كالآتي:

1-تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستسهلك كهرباء أكثر .

2-شراء مبرد مياه يحتوي علي ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءةالطاقة).

3-من أفضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة .

4- التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الاطفال .

5-عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

6-يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي علي ثلاجة.