شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: استمرار مد العمل بمكاتب الاشتراكات لـ11مساءً حتى نهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد استمرار مد العمل بمكاتب الاشتراكات حتى 11 مساءً يوميا حتى نهاية أكتوبر الجارى لاستخراج اشتراكات الطلاب والتيسير على الطلاب، على أن يتم العمل بمكاتب الاشتراكات بنظام فترتين ( صباحية ومسائية ).

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى تشغيل مكاتب الاشتراكات أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة 7:00 وحتى الساعة 15:00 خلال تلك الفترة، على أن يتم العمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية فى باقى الأيام حتى نهاية أكتوبر الجارى .

ولفنت هيئة السكة الحديد إلى أنه تم وضع اللوحات الارشادية على شبابيك صرف الاشتراكات توضح شروط استخراج الاشتراكات، كما سيتم اتخاذ كافة اجراءات الصيانة للقطارات وكذلك الاجراءات الاحترازية فى التعامل مع جمهور الركاب وعلى الجمهور مراعاة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.