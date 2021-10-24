شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتوقف محطات الطاقة الشمسية عن توليد الكهرباء خلال فصل الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تتمتع بمناخ متميز لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة سواء شمس أو رياح بأعلى جودة طوال أيام العام.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الكثير من المواطنين يعتقدون أن محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعمل خلال أشهر الصيف فقط وهذا غير صحيح، موضحا أن محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التى يتم إنشائها فى مصر يتم اختيار المواقع الخاصة بها الأكثر سطوعا للشمس طول أيام العام وغير مرتبطة بفصل معين.

وأشار حمزة إلى أن هناك عدة أسباب وراء استمرار عمل محطات طاقة الرياح والشمس طوال العام وهى كالأتى:

1- جميع المواقع التى تم بناء محطات الرياح والشمس عليها تم اختيار من أطلس مصر.

2- تم اختيار المواقع التى تضم محطات طاقة متجددة بالتنسيق مع وزارة البيئة.

3- منطقة بنبان بمحافظة أسوان التى تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الصيف.

4- منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر والتى تضم أكبر تجمع لمزارع الرياح لتوليد الكهرباء بالعالم تتميز بأعلى سرعة رياح طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الشتاء.