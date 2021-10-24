شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة عن رفع قدرة خط الربط الكهربائى مع السودان تمهيدا للربط بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أقل من عام تنتهى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، من الأعمال الخاصة برفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان من 80 ميجا وات إلى 300 ميجا وات، والذى سيكون نواة للربط بين مصر وأفريقيا علاوة على أن هذا الخط سيصبح فى المستقبل ممرا لنقل الكهرباء من أفريقيا لأوروبا.

وفيما يلي كل المعلومات التي تخص مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان وأعمال التطوير التى تتم حاليا وهى كالآتي:

1. يتحمل خط الربط الكهربائي مع بين مصر والسودان حتى 300 ميجا وات.

2-تم إطلاق التيار الكهربائي بالمرحلة الأولى بالخط بقدرة 80 ميجا وات منذ ما يقرب من عام ونصف.

3-خصصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مبلغ 453 مليون جنيه لرفع قدرة خط الربط مع السودان من 80 ميجا وات إلى 300 ميجا وات.

4- يضم خط الربط 300 برج على الأراضى المصرية.

5- تبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائى مع السودان حوالى 56 مليون دولار التى تخص الجانب المصرى.

6- يسمح خط الربط مع السودان لمصر بالربط مع باقى الدول بأفريقيا وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء، علاوة على أنه سيصبح ممر لنقل الكهرباء من افريقيا لاوروبا فى المستقبل.

6- أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن الخدمة التى ستصل للسودان ستكون على أرقى مستوى و بأفضل جودة وفقاً للمعاير الدولية لأنها تمثل سمعة مصر.

7- تم إنشاء خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف ، تعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS .

9- بدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في توريد وتركيب أجهزة المعوضات لرفع قدرة خط الربط بين البلدين .

10-تستغرق مدة توريد وتركيب أجهزة المعوضات 18 شهرا من تاريخ توقيع العقود.

11.من المتوقع تشغيل خط الربط مع السودان بقدرة 300 ميجا وات أكتوبر 2022.