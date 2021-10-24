شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية لاستكمال أعمال مشروع "مونوريل العاصمة الإدارية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع إستكمال أعمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين تجاه طريق النصر (إستكمال التحويلات المرورية المنفذة والخاصة بأعمال إنشاء محطة ضمن أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية")، وذلك بالوصلة من شارع إسماعيل القبانى وحتى طريق النصر لرفع وتركيب الكمرات المعدنية، الأمر الذى يستلزم تنفيذ التحويلة المرورية التالية:

ـ شارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين تجاه طريق النصر يسلك يميناً شارع إسماعيل القبانى والدوران والعودة تجاه شارع الطيران فيميناً شارع الطيران وصولاً لطريق النصر، وذلك على أن يتم بدء تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم السبت الموافق 23/10/2021 ولمدة (7 أيام) .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.