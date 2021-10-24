شكرا لقرائتكم خبر عن "الكل يثبت مكانه".. نصائح معهد البحوث الفلكية للمصريين حال الشعور بزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، دخول مصر في حزام الزلزال بسبب الهزات الأرضية التي شهدتها عدة مناطق حول العالم خلال أكتوبر وشعور المصريين بها، قائلًا: "مصر لم تدخل حزام الزلازل ومستبعد تمامًا دخولها فيه فى القريب والبعيد".

تابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "بالرغم من ذلك لدينا زلازل يومية مسجلة في الأراضي المصرية وخارجها كزلزال الأسبوع الماضي، ومصدره جزيرة كريت"، متابعًا: "مش كل الهزات الأرضية نشعر بها ونسجل يوميًا في المتوسط زلزال أو اثنين، وغير محسوس بهم باستثناء زلزال كريت في الأسبوع الفائت نظرًا لعمقه كمركز بعمق 60 كلم مما أدى لشعور سكان القاهرة به بخلاف سكان السواحل الذين لم يشعروا به رغم قربه من السواحل بمسافة 390 كيلو متر من الإسكندرية أكثر من العاصمة".

وأوضح القاضي أن زلزال 92 له ذكريات مؤلمة منذ وقوعه للمصريين، قائلًا: "مفيش تنبأ بالزلازل لكن بنعمل على تقليل مخاطرها عن طريق التوعية العامة في صفوف المصريين وأن لا يكون هناك تدافع عن وقوع هزة أرضية لا قدر الله والكل يثبت في مكانه، وبلاش قفزات من الشبابيك أو التدافع على السلالم.