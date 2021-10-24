شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: مصر نجحت فى تنفيذ خطتها للتحول لمحور عالمى للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن مصر نجحت فى تنفيذ خطتها للتحول إلى محور عالمى للطاقة من خلال عدة محاور أهمها تقوية الشبكة الكهربائية المصرية التى أصبحت قادرة على تلبية احتياجات المواطنين علاوة على قدرتها على إنشاء خطوط ربط كهربائي بقدرات تصل إلى 15 الف ميجا وات.

و أوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم إنجاز عدد من مشروعات للربط الكهربائي بين مصر و السعودية وقبرص واليونان، علاوة على تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجا وات والذى سيكون ممر لنقل الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة بافريقيا إلى أوروبا فى المستقبل.

وأضاف شاكر، أن توقيع مذكرات التفاهم الحكومية بين مصر و قبرص و اليونان لبدء إجراءات تنفيذ المشروع بقدرة 2000 ميجا وات من خلال كابل بحرى يعتبر أولى خطوات مصر فى طريقها للربط مع دول أوروبا.