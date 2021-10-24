شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدشين البابا تواضروس لها.. تعرف على كنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس والان مع تفاصيل الخبر
ودشن قداسته 6 مذابح، ثلاثة منها فى الكنيسة الكائنة في الطابق العلوي وثلاثة في الكنيسة الكائنة في الطابق السفلي.
وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الكنيسة:
- تقع الكنيسة في المجاورة الثالثة بالحي الثالث بمدينة بدر على مساحة 3000 متر، يشغل منها مبنى الكنيسة منها 900 متر.
- يتبع الكنيسة مبنى خدمات يقع في المجاورة الرابعة بالحي الثالث أيضًا.
- بالكنيسة 6 مذابح، 3 منها في كنيسة السيدة العذراء بالطابق الأول و3 بالطابق الأرضي.
- يخدم فيها حاليًا 3 كهنة، هم: القس يوسف مجدي والقس موسى كامل والقس مرقس بشرى.
- تم تدشينها يوم 13 بابة 1738 للشهداء الموافق 23 أكتوبر 2021 ميلادية بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وخمسة من أحبارالكنيسة.