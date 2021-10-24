شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدشين البابا تواضروس لها.. تعرف على كنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء أمس السبت، والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بدر، وذلك عقب تدشينها بيد قداسته وخمسة من أحبار الكنيسة.

ودشن قداسته 6 مذابح، ثلاثة منها فى الكنيسة الكائنة في الطابق العلوي وثلاثة في الكنيسة الكائنة في الطابق السفلي.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الكنيسة:

- تقع الكنيسة في المجاورة الثالثة بالحي الثالث بمدينة بدر على مساحة 3000 متر، يشغل منها مبنى الكنيسة منها 900 متر.

- يتبع الكنيسة مبنى خدمات يقع في المجاورة الرابعة بالحي الثالث أيضًا.

- بالكنيسة 6 مذابح، 3 منها في كنيسة السيدة العذراء بالطابق الأول و3 بالطابق الأرضي.

- يخدم فيها حاليًا 3 كهنة، هم: القس يوسف مجدي والقس موسى كامل والقس مرقس بشرى.

- تم تدشينها يوم 13 بابة 1738 للشهداء الموافق 23 أكتوبر 2021 ميلادية بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وخمسة من أحبارالكنيسة.